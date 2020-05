Z chemoterapie před objektiv: Takhle se Slováčková nechala zvěčnit s ježečkem

„Připomnělo mi to jeden z citátů, který mě už před dávnou dobou zaujal. Nevím, zda je pravdivý nebo ne, ale třeba někoho z vás také osloví. Není šedivých dnů, to jsou jen unavené oči, které nevidí jejich svátečnost,“ dodala Markéta.

Bylo to vlastně poprvé, co Slováčková konečně vyšla mezi lidi. Mimo focení musela poctivě dodržovat karanténu, jelikož patří do ohrožené skupiny. Kvůli nemoci má totiž silně oslabenou imunitu, a tak si nemůže dovolit nic chytnout.