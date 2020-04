Operaci kvůli rakovině má za sebou: Teď už Slováčková čeká na výsledky!

„Dojde nám třeba, že nejdůležitější na světě nejsou peníze, pozemky, kdo čeho má víc, ale naši nejbližší a čas strávený s nimi. Svoboda, ve které se můžeme pohybovat a užívat si venku každého dne. Budeme si vážit lidí kolem, chovat úctu k sobě navzájem. To bych si moc přála,“ pokračuje Anička.

„Teď se Země zpomalila a má čas se nadechnout. Co kdyby to tak nebylo a přišlo místo toho něco 3x tak horšího? Modlím se, aby to co nejdříve odeznělo a byli jsme všichni brzy v pořádku. Důležité je, nepropadat za žádných okolností strachu a panice,“ dodala.