Anička Slováčková ještě nemá vyhráno: Další chemoterapie!

"Byla nasazena tudíž další léčba v podobě chemoterapií ( Joo, taky jsme si říkala, že to snad nemá konce) ALE v prášku. Není tak náročná, jako ta, co vám proudí do žil. Má v podstatě jiné vedlejší účinky, ale na každého (jak pořád opakuji) všechno platí individuálně, tudíž to tu nebudu rozepisovat. Budeme chemo kombinovat s ozařováním, které bylo podle plánu," popsala Slováčková svým sledujícím přesný popis další léčby.

Optimismus ji ale neopouští, s rakovinou hodlá bojovat stejně jako doposud! "Mě teď drží fakt, že je všechno rizikové z těla venku. Teď už to jen musíme zaléčit, aby byla jistota, že se ta svině (omlouvám se za výraz) nevrátí a že se žádná zatoulaná buňka nezblázní. Doufám ale samozřejmě, že prášky moc dlouho polykat nebudu, ozařování skončí stejně rychle jako začne a konečně uslyším, že je všechno za mnou!" těší se Anička.

"Rakovino naučila si mě toho zatím víc, než jsi mi vzala - a to mi dává větší sílu tě nakopat do pr***e!" vzkázala nakonec zpěvačka své nemoci! A my jí samozřejmě fandíme a držíme palečky, aby už co nejdřív měla rakovinu za sebou a mohla se věnovat už jen příjemným věcem…