Anna Slováčková se zase usmívá: Konečně vyhrála boj s rakovinou!

Anna Slováčková se o rakovině rozhodla mluvit od začátku otevřeně, navíc bylo těžké informaci ututlat, jak nám nedávno prozradila v rozhovoru!

"Já jsem to nejdřív neměla v úmyslu nikde zveřejnit. Jenže jsem byla na prvním vyšetření v nemocnici a o pár dní později mě začali bombardovat novináři. Někdo mě nejspíš zahlídl v roušce jak jdu z léčby. Pak mi začaly chodit maily, byl to obrovský nátlak. Rozhodla jsem se, že není jiná cesta, než se k tomu postavit čelem. Bála jsem se, aby to v médiích nebylo překrouceno a někdo nenapsal třeba že jsem v posledním stádiu a umírám. Proto jsem to napsala jako první, stejně bych to ale nejspíš neututlala. I proto, že ta změna vizuálu byla obrovská," přiznala Šípu s tím, že nakonec osvěta pro veřejnost byla jistá terapie i pro ni samotnou.

"Chtěla jsem ukázat všem ženám, že když to zvládnu já, ony taky! Nakonec to ale mělo přínos i pro mě. Když mi řekli, že mám rakovinu, neznala jsem žádné dívky v mém věku, co by měly stejnou diagnózu a přišla jsem si vlastně sama. Díky zveřejnění mého příběhu se mi začaly ozývat desítky dívek i žen, bylo příjemné mít najednou tak velikou podporu, pomohlo to nakonec i mně. Měla jsem najednou s kým svoje problémy probrat a komu se svěřit," řekla nám Anička.

Nyní už může ale všechny špatné zážitky hodit za hlavu, léčbu totiž hvězda úspěšně dokončila, a dokonce sdílela s fanoušky na Instagramu celý rok svého boje s rakovinou!