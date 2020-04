Anička Slováčková září štěstím! Poslední chemoterapie dokončena, co bude dál?

Anička Slováčková letošní Velikonoce stráví na operačním sále. Čeká ji téměř poslední fáze léčby, a to je operace, při které ji odstraní bulku z prsu!

Lékaři se prý rozhodovali, zda odstraní bulku včetně celého prsa, aby se minimalizovalo riziko návratu rakoviny, nakonec ale vybrali tu "lepší" variantu!

Ten týden, co budou Velikonoce, jdu na operaci, kdy mi budou odstraňovat bulku v prsu a také uzliny. Klidně bych podstoupila celé odstranění, kdyby to byla potřeba. Ale moje paní doktorka po všech různých testech řekla, že to není nutné, že je u mě riziko nízké. Ale pro své zdraví bych se takového zákroku nebála," prozradila Slováčková pro Express.cz, jaké jsou další kroky v její náročné cestě! Bohužel po operaci čeká ještě herečku finální, ale velice nepříjemná chemoterapie!