Zvláštní praktiky starých Římanů: Prali v moči a proti těhotenství užívali vlnu

A zpátky k vyhlášeným římským lázním. Špinavá voda podle všeho není tím jediným, co by dnešního člověka trápilo. Předtím, než totiž Římané vstoupili do vody, natřeli svou pokožku olivovým olejem, který ze sebe následně seškrábali. Tím mělo docílit odstranění nečistot, mrtvé pokožky a potu. A co se dělo se seškrábaným olejem? S velkým (ne)překvapením jej použil další návštěvník.

Co však bylo pro tehdejší obyvatelstvo obzvláštně nebezpečné, byl porod. Kvůli špatné hygieně a dost možná nulové sterilizaci prostředí, ve kterém k porodu docházelo, docházelo často k infekcím u matek i dětí. V některých případech dokonce smrti. Byl však způsob, jak tomu předejít. Ne infekci, ale porodu. Zkrátka vůbec neotěhotnět. Starořímská antikoncepce byla však přinejmenším velmi zvláštní. Před pohlavním stykem si totiž žena natřela intimní místa olivovým olejem nebo medem. Výjimkou nebyla ani cedrová pryskyřice. Často si také do dělohy ženy vkládaly kousek vlny, která měla zachytit ejakulát, aby se nedostal k vajíčku.