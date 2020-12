Antigenní testování začne dříve: Na testy lze vyrazit již od 16. prosince

„Jasně jsme řekli, že chceme umožnit všem občanům, aby se mohli nechat dobrovolně a zdarma antigenními testy otestovat. Řekli jsme, že to bude možné od 18. prosince do 15. ledna, ale vzhledem k velkému zájmu občanů to vypadá tak, že už to testování může začít od středy 16. prosince,” uvedl premiér Andrej Babiš na facebooku.

Podle webu eurozpravy.cz také Andrej Babiš řekl, že tento návrh předloží vládě ministr zdravotnictví Jan Blatný na pondělním jednání. Návrh byl následně odsouhlasen.