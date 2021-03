Vakcína AstraZeneca očima expertky: Je vhodná pro seniory a poradí si i s mutací

Vakcína proti koronaviru Astra Zeneca nemá na trhu úplně nejlepší pověst. V lednu se objevily zprávy o její nízké účinnosti u lidí starších 65 let a mezi veřejností tak vznikly pochyby v jejím fungování. Expertka na mikrobiologii a biozdravotnickou vědu nyní vakcínu AstraZeneca zhodnotila a popsala, jak dobře vlastně látka funguje.

Očkování proti koronaviru se v současné době zdá jako ideálním řešením pro zvládnutí pandemie. Na trhu existují celkem čtyři vakcíny – vakcína od BioNTech, Pfizer, od Moderny a Oxford, Astra Zeneca. Dále také ruská vakcína Sputnik, která však není v České republice dostupná. V lednu 2021 se objevily zprávy o nízké účinnosti vakcíny AstraZeneca, a to hlavně u lidí starších 65 let. Kvůli tomu podle webu scroll.in s odkazem na výpověď experty Sarah Pitt došlo k poškození reputace vakcíny. Přitom je prý vše zcela jinak…

Nepravdivé informace

Podle webu scroll.in v lednu německý tisk a francouzský prezident Emmanuel Macron nepravdivě tvrdili, že se zdá být vakcína neefektivní pro občany starší 65 let, a to navzdory tomu, že jejich tvrzení nebylo podložené žádnými konkrétními důkazy. To nakonec vedlo k tomu, že některé země zakázali aplikaci látky lidem starším 65 let.

Naštěstí se objevuje stále více a více informací o tom, jak dobře vakcína funguje. Proto další země znovu povolily očkování vakcínou AstraZeneca i občanů nad 65 let.

V současné době není zcela jasné, zda je vakcína AstraZeneca více či méně efektivní než jiné vakcíny na trhu. Důležité podle experty je pamatovat na to, že všechny vakcíny jsou autorizované a jsou bezpečné. Zároveň nabízejí velmi dobrý stupeň ochrany před koronavirem. Sarah Pitt rovněž apeluje na veřejnost, aby přijali jakoukoliv vakcínu, která jim bude nabídnuta.

Se všemi mutacemi si neporadí

Prvotní výsledky ukazují, že by měla být vakcína od AstraZeneca stejně účinná proti britské mutaci koronaviru, jako byla proti předchozím formám nemoci. V případě jihoafrické mutace už ale expertka tolik optimistická nebyla. Vakcína by totiž mohla být v boji s tímto typem covidu-19 méně efektivní.

Odborníci však očekávají, že by se mohli vakcíny upravit tak, aby byly schopny bojovat se všemi mutacemi koronaviru. Předpokládá se, že by takové látky mohly být k dispozici na podzim.

Vedlejší účinky

Téměř k jakémukoliv očkování se pojí nejrůznější vedlejší účinky a vakcína AstraZeneca není výjimkou. Lidé mohou po vpravení látky do těla pociťovat bolest na místě, kde došlo ke vpichu jehly. Často pacienti pociťují také zvýšenou teplotu, únavu a nevolnost. Podle experty ale nejde o nic vážného a nepříjemnosti nemají dlouhého trvání.