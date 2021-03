Strach z vakcíny AstraZeneca: Látka, jež Rakousko zakázalo, byla dodána 17 zemím

Okolo vakcíny AstraZeneca se šíří strach. Poté, co s ní byla v Rakousku proti koronaviru očkována devětačtyřicetiletá zdravotní sestra, totiž žena zemřela. U jiné ženy se zase objevila plicní embolie. Šarže vakcíny, po které došlo k závažným zdravotním komplikacím, byla dodána celkem do sedmnácti zemí.

Rakousko bylo jednou ze 17 evropských zemí, do kterých byla dodána šarže vakcíny AstraZeneca proti koronaviru. Krátce na to však úřady její užívání v souvislosti s jedním úmrtím a zdravotními problémy zakázaly. Devětačtyřicetiletá zdravotní sestra ve městě Zwettl totiž po očkování zemřela v důsledky závažných poruchách srážlivosti krve. U jiné sestry ze stejného města, které je 35 let a obdržela očkovací látku ze stejné šarže, se rozvinula plicní embolie, z níž se nyní zotavuje.

Milion dávek

„Informovali jsme o tom všechny evropské kolegy, protože tahle šarže, která obsahovala zhruba milion dávek, byla zaslána do sedmnácti evropských zemí,” nechala se podle serveru mint slyšet Christa Wirthumer-Hoche, ředitelka rakouské zdravotnické agentury. Dle informací webu iROZHLAS mezi sedmnáctkou zemí, které šarži vakcíny obdrželo, nefiguruje České republika.

Šarže vakcíny je prý v pořádku

Dle Evropské agentury pro léčivé přípravky je šarže vakcíny, která v Rakousku způsobila vážné zdravotní problémy, zcela bezpečná. Předběžné šetření nastalých situací totiž podle webu iROZHLAS ukázalo, že za zmíněnými zdravotními obtížemi nestály vakcíny. „V současnosti nic nenaznačuje, že by tento stav způsobilo očkování,” uvedla Evropská agentura pro léčivé přípravky. Nicméně vyšetřování bude nadále pokračovat.

Česko vakcínu odmítlo

České republice nabídly vakcínu od firmy AstraZeneca Spojené arabské emiráty. Česko je však odmítlo. „Zklamalo mě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Dostali jsme nabídku na nákup milionu dávek vakcíny AstraZeneca ze Spojených arabských emirátů, vyrobené díky licenci v Indii. Tato vakcína by v Česku byla nejpozději za dva měsíce a výrazně by nám pomohla v tempu vakcinace,” nechal se podle serveru Novinky s odkazem na Respekt slyšet ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Ministerstvo zdravotnictví však mělo k odmítnutí podle Jana Blatného důvod. „Žádnou oficiální nabídku na koupi vakcín AstraZeneca jsme od Spojených arabských emirátů neobdrželi. Z této země přišla nabídka od zprostředkovatele na nákup z Indie. Šlo o šarži, která nemá v EU povolení,” napsal ministr zdravotnictví na Twitter. „Vakcíny musíme nakupovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost,” dodal ještě.