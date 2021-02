Hrozivá předpověď Baby Vangy pro rok 2021: Některá proroctví se již plní!

„Lidstva se zmocní velký drak. Tři obři se spojí. Hodně lidí bude mít rudé (krvavé) peníze. Vidím čísla 100, 5 a hodně nul,” předpověděla před lety podle Aha! Vanga. Podle odborníků by mohlo jít o mega státy Čínu, Rusko a Indii. Pokud by přece jen došlo ke spojení těchto tří zemí, zcela jistě by to neznamenalo nic dobrého… Hrozbou však může být i návrat Sovětského svazu. Baba Vanga kdysi předpověděla jeho rozpad. Na rok 2021 pak zase jeho velké obnovení.

Ne všechny zprávy týkající se letošního roku, potažmo let následujících, jsou však hrozivé. Slavná bulharská vědma totiž řekla, že se lidstvo brzy zbaví hrozivého onemocnění. „Na začátku 21. století se lidstvo nadobro zbaví rakoviny. Přijde den, kdy bude rakovina svázána železnými řetězi,” nechala se Baba Vanga údajně slyšet. Tak alespoň něco pozitivního…