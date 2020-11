Konec Evropy a válka s islámskými radikály: Baba Vanga popsala rok 2021 tragicky

Kromě předpovědí Baba Vanga také dávala lidem rady, jak si zpříjemnit život a předejít neštěstí. Pokud například někdo nechce, aby do jeho domu vstupovaly zlé a nepříjemné osoby, měl by nad dveře pověsit dvě překřížené bezové větve.

Zároveň by se na stole nikdy neměly nechávat nedojedené kousky chleba, aby se doma udrželo štěstí. Chléb by se nikdy neměl vyhazovat a zbytky by měla být nakrmena například zvířata.