Herečka s obřím nosem se bude vdávat: Bere si svalovce, po kterém touží všichni

Žádost o ruku proběhla na opravdu neobvyklém místě, a to v Malostranské besedě. Babčáková byla celá štěstím bez sebe. Je bez debat, že si to jistě už delší dobu přála. Která žena by nechtěla, aby před ní poklekl. Simona prý Iana okouzlila svojí spontánností a ženskostí.

K výběru místa, kde ji požádal o ruku, měl svůj důvod. „Malostranskou besedu jsem vybral hned z několika důvodů. Zaprvé protože jsem celoživotní obdivovatel inteligence humoru Divadla Járy Cimrmana, zadruhé kvůli tamnímu geniu loci a zatřetí kvůli, a díky, řediteli Besedy, Davidu Peškovi Dvořákovi, který je umělec, srdcař, sportovec, kamarád, … ale o tom až jindy… Je mi opravdu obrovskou ctí, že jsem tento krok mohl udělat právě zde,“ svěřil se Ian pro web super.cz.