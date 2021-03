Rodina premiéra čelí výhrůžkám smrti: Monika Babišová se zhroutila

Muž, který měl chtít zastřelit premiéra Andreje Babiše a jeho rodinu, byl zadržen ve Španělsku. V živém vysílání CNN Prima News to uvedl samotný Babiš. I proto svoji dceru Vivien a manželku Moniku poslal do Dubaje. Měl o ně strach. Babišová je v současné době doma a celou situaci nese velmi těžce.

Monika Babišová o ničem nevěděla. O výhrůžkách neznámého muže se dozvěděla až z pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, kde se rozhovořil premiér Andrej Babiš.

„8. ledna mi řekla policie, že je člověk, který chce zastřelit mou rodinu. Měli jsme hlídaný barák, ten člověk byl zatčen ve Španělsku. A ano, moje žena šla do Dubaje, protože se bála,“ uvedl Babiš a vysvětlil tak dovolenou své rodiny.

„Nechci to komentovat, protože moje žena to nevěděla. Dozvěděla se to až teď. Proto jsem ji vyhnal pryč,“ dodal. Za informace, které se Babišová dozvěděla z televizní obrazovky, jistě nebyla ráda.

Babišová o ničem neměla ani tušení

Když vysílání skončilo, šel teprve Babiš volat rodině, která byla v šoku. Babišová posléze potvrdila Blesk Zprávám, že o ničem opravdu neměla ani tušení.

„Ne, nevěděli, teď tady sedím a brečím. Nikdy mě nenapadlo, že by někdo chtěl ublížit mně a dětem, když my žádnou politiku neděláme a za nic nemůžeme,“ obhajuje se Babišová.

„Jsme na tom hůř než všichni, protože musíme vše přísně dodržovat a jsme nejvíc sledovaní,“ tvrdí. Zadržení muže, který měl rodině údajně vyhrožovat, potvrzuje i policie.

Nebezpečný muž byl zadržen ve Španělsku

„V souvislosti s výhrůžkou předsedovi vlády můžeme potvrdit, že je pražskou policií vedeno trestní stíhání konkrétní osoby. Kriminalisté ve věci podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí do vazby. Muž je v současné chvíli stíhán vazebně,“ píše policie na svém twitterovém účtu.

Nejprve se mělo za to, že Babišová si s dětmi zkrátka vyjela na dovolenou. Myslela si to i ona sama. Nikdo nevěděl, že se jedná o únik před psychopatem. Na premiéra se pak logicky valila kritika ze všech stran.

„Andrej dělá, co může, je na pokraji sil, psychicky vyčerpaný - a tohle všechno musí snášet,“ hájila svého muže Babišová, která si přeje, aby tahle noční můra skončila.