Monika Bagárová porodila: Co řekla své kamarádce Markétě Konvičkové?

Monika Bagárová si v Superstar před jedenácti lety vytvořila s některými soutěžícími silné přátelské pouto. Nejblíž má zpěvačka k Janu Bendigovi a Markétě Konvičkové a právě jim volala po porodu mezi prvními!

Kamarádi ze pěvecké soutěže pro výše zmíněný deník prozradili, jak probíhal telefonát s Bagárovou! "S Monikou jsem mluvil, byla nadšená, krásně to zvládla. Ještě večer jsem se za ni modlil, měl jsem o ni obrovský strach. Prožíval jsem to s ní úplně od začátku. Mám obrovskou radost! Ona sama je spokojená, že to měla rychle za sebou, že tam s ní byl Mach, a že je dcera zdravá. Už se strašně těším, až budu plnit povinnosti strejdy a pomáhat Monice," řekl Bendig, který je nejen blízký přítel, ale také soused zpěvačky.

Ještě více emotivně prožívala porod kamarádky Markéta Konvičková, která je sama v očekávání!