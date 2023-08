Trend BaiRbie ovládl internet: Jak by vypadaly známé české političky?

Společně s uvedením filmu Barbie do kin přišlo davové šílenství v podobě aplikace BaiRbie.me, která z kohokoliv dokáže za pár vteřin vytvořit celosvětově proslulou panenku z plastu. Trendu propadla nejen veřejnost, ale i známé celebrity, které sdílí své karikatury na sociálních sítích. Jak by ale vypadly známé české političky? Vyzkoušeli jsme to za vás.

Není snad žádná holčička na světě, která by neznala panenku Barbie. Na ikonických hračkách už vyrostly celé generace a i po více než šedesáti letech své existence jsou stále na vrcholu oblíbenosti. Ačkoliv Barbie prošla za poslední roky velikým vývojem a s původním modelem už nemá příliš společného, na atraktivitě rozhodně neztrácí. Před nedávnem vyšel celovečerní snímek o Barbie, kde si v hlavních rolích zahrály hollywoodské hvězdy Margot Robbie a Ryan Gosling. Film nadchnul nejen dětskou část populace, šílí po něm i dospělí, kteří mají na hračku nostalgické vzpomínky. Proto když vyšla aplikace BairBIE.me, začali se snímky Barbínek šířit ještě více, než tomu bylo doposud a trendu se nevyhnuly ani české celebrity. Nás ale zajímalo, jak by podle umělé inteligence vypadly známé tváře české politické scény. Výsledek uvidíte sami níže. 1. Markéta Pekarová Adamová Markétu Adamovou netřeba představovat, předsedkyně Poslanecké sněmovny je zkrátka nepřehlédnutelnou osobností politické scény. Takto vypadá v reálu, a co její panenka Barbie? Zdroj: Profimedia Velmi slušivé, co říkáte? Zdroj: Profimedia 2. Jana Maláčová Jako druhou jsem si vybrali Janu Maláčovou. Ministryně práce a sociálních věcí ČR ve druhé Babišově vládě a následná místopředsedkyně ČSSD patří mezi slavné ženy v politice. Zdroj: Milan Malíček / Právo / Profimedia A takhle by Maláčová vypadala jako Barbie. Zdroj: Profimedia 3. Vlasta Parkanová Poté, co byla někdejší politička TOP 09 po více než devíti letech stíhání pravomocně osvobozena, vymáhá odškodné. Nejprve se obrátila na stát a když jí Ministerstvo spravedlnosti nakonec vyplatilo loni 1,6 milionu, což byla však jen část požadované částky, podala žalobu. Zdroj: Profimedia Takto vidí političku umělá inteligence. Zdroj: Profimedia 4. Petra Buzková Petra Buzková, advokátka a bývalá politička ČSSD by jako Barbie rozhodně stála za hřích. Zdroj: Profimedia Umělá inteligence zvolila pro Buzkovou blond hřívu. Zdroj: Profimedia 5. Jana Černochová Nová ministryně obrany ČR ve vládě Petra Fialy je jednou z mála žen v české politice. Zdroj: Petr Horník / Právo / Profimedia A zde vidíte Černochovou jako ikonickou panenku. Zdroj: Profimedia 6. Jaroslava Pokorná Jermanová Další známou tváří politické scény je bezesporu bývalá poslankyně a 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR a bývalá hejtmanka Středočeského kraje. Zdroj: 'LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia Jako Barbie je Pokorná - Jermanová k nepoznání. Zdroj: Bairbie.me 7. Alena Schillerová A nemohli jsme samozřejmě vynechat asi nejméně oblíbenou ženou z politické scény, Alenu Schillerovou Zdroj: Profimedia Schillerové zůstaly její charakteristické rysy. Zdroj: Profimedia