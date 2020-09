Bláznivá proměna Basikové ve Tváři: Vypadá jako Pilarka? FOTO UVNITŘ

Sama sobě navíc nasadila vysokou laťku, jelikož předchozí kolo vyhrála. „Mám velkou radost. Těší mě to. Je to překvapení. Ani jsem to nečekala,“ svěřila se Basiková pro Nova plus. Hutný make-up jí však dobře nedělá a po skončení se těšila, až ji odlíčí. „Těším se, až to půjde dolů. Je to moje první zkušenost s takovou maskou,“ vysvětlila.

Zpěvačka se převtělila do interpretky Tones and I a zazpívala její píseň Dance Monkey. „Vím, že jsi trochu trémistka, tak jsem držel strašně palce a nebylo to vůbec vidět a bylo to super, parádní výkon a velký klobouk dolů,“ řekl jí v pořadu porotce Aleš Háma.