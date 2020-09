Bára Basiková je zase sama: Kdo jí zničil vztah s milencem?

Bára Basiková byla ještě v lednu zamilovaná jako malá holka a neváhala se s tím svěřit světu. Po rozvodu s o patnáct let mladším Petrem Polákem už si to jistě zasloužila. O nové lásce se nemusela ani zmiňovat a stejně to na ní každý poznal.

„Přišla jsem dnes do ateliéru a pár lidí mi řeklo, že mi to strašně sluší a že jsem nějaká rozzářená. Do života mi vstoupil někdo, kdo mě činí velmi šťastnou. Nechci prozradit, kdo to je, ale je to hodně vážný a jsem zamilovaná. Jediné, co o něm řeknu, je, že není z Prahy,“ svěřila se Blesku Basiková.