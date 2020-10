Bára Basiková: Zhroucení před kamerou! Proč známá zpěvačka plakala?

"At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele! At' už držej hubu a neotravujou nás všema katastrofickýma kecama, at' už nás přestanou děsit, ničit, připravovat o zdravej rozum a o práci! Do p*dele, do p*dele, do p*dele," tvrdila zhruba před měsíce Bára Basiková.

"V televizi, kde natáčím, nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně štve, a já si tajně přeju, abych už ten covid taky chytla a už to měla za sebou. Já chci covid!" provokovala zpěvačka a nakonec se skutečně covidem nakazila!

Po prodělané nemoci se mohla Basiková vrátit k natáčení show Tvoje tvář má známý hlas, tentokrát ale o koronaviru nežertovala, naopak propadla před zraky kamer v hysterický pláč!