Ošklivé poranění Báry Basikové: Jak zvládne svá vystoupení ve Tvojí tváři?

Ošklivý úraz nohy

Bára Basiková před lety utrpěla na dovolené v Řecku ošklivý úraz nohy, když jí podjely nohy na kluzké podlaze v hotelu. Tehdy ještě netušila, jaké následky pro ni bude úraz mít. „Ta noha už nikdy nebude stoprocentní. Chůze na podpatcích a vůbec pohyb je omezený,” komentovala tenkrát dění.

Dodnes má tak zpěvačka od lékařů zákaz nošení vysokých podpatků i bot na platformách. Při svém menším vzrůstu před úrazem prakticky jiné boty nenosila. O to větší rána to pro ni byla. Upozornil na to web expres.cz.