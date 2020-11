Bára Jánová ze Slunečné: Nečekaný rozchod, ještě nedávno to byla láska!

"Chodit s herečkou je pro mě pořád dost nové, objevující. Když spolu sledujeme Slunečnou, přeskakuji očima z Báry v televizi na Báru sedící vedle mě. Ona mi přitom vypráví, jak vznikala ta nebo ona konkrétní scéna a co vtipného se odehrálo. To mě baví. A mínusy? Asi jen to brzké vstávání. Když Bára intenzivně točí, ráno se moc nepotkáváme, nejdřív až tak u oběda. Má to těžké, holka," opěvoval vztah s Bárou Jánovou její přítel Bečka.

Naposledy Jánová zmínila "svého" básníka před pár dny na Instagramu, kde mu dělala reklamu na jeho sbírku básní. (sama na ní spolupracovala)

Ze slov obou však bylo cítit, že jejich vztah už rozhodně není jako dřív! "Vždycky je super, když lidi něco dělaj. A vytvořit něco, co vychází přímo z duše, vlastních zkušeností, pak s tím jít ven a odhalit se tak všem, to chce mít odvahu. Vítězslav takhle pár let sepisoval sbírku básniček. Podle mě úžasný umělecký počin, hodný poklony. Je skvělá, hluboká, vtipná a dokonce poučná. K básním je totiž připojeno vysvětlení, co tím chtěl básník říci. Kniha je navíc ilustrovaná nádhernými kresbami! Já pomohla s dramaturgií, takže to, jak jdou básně za sebou, jde na moje triko," napsala herečka a nikde nezmínila, že by k básníkovi měla jiný vztah, než pracovní. Stejně suše poděkoval na oplátku Bečka! "Děkuju moc Báře Jánové za podporu a úžasnou dramaturgii," napsal k příspěvku.

Krátce na to známý dvojice potvrdil, že už skutečně netvoří pár!