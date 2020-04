Bára Mottlová kvůli koronaviru skončila bez koruny, pracuje na pokladně!

"Ze dne na den jsem přišla o veškerou práci jako velká spousta lidí kolem mě. Beru situaci takovou, jaká je a vycházím z ní. Nedá se nic dělat. Nebrečím. Nesedím doma na zadku a nečekám, až dojdou peníze. Nenechám se od nikoho vyživovat a když mám zdravý nohy ruce, nebudu si ani půjčovat, abych mohla doma válet šunky. Nájem ani žvanec se sami nezaplatí. Už druhý týden dělám v sámošce na pokladně. Díky tomu mám dobrý pocit z odvedený práce, učím se novým věcem a hlavně, poznala jsem super partu lidí. Jsem vděčná za to, co mám a co díky téhle divné době poznávám. Lidi, ty v**e, mějte se rádi!" napsala Barbora Mottlová vyjádření k nové práci, kterou evidentně bere velmi pozitivně.

Navíc, když přijde Bára po dlouhé šichtě domů, čeká na ni krasavec Kůrka, který se královsky postará! Přítel Mottlové je totiž vášnivý kuchař, což předvedl i při své nedávné účasti v pořadu Masterchef.

Herečka si nakonec za své nasazení zasloužila velký obdiv u svých fanoušků, kteří ze začátku ani nechtěli věřit, že se nejedná o apríl! Na pokladně je Mottlová již dva týdny, a nejspíš ještě pár týdnů bude muset vydržet, přijímá to ale skutečně s klidem! "Nejvíc se těším na moji práci, která je zároveň i mým koníčkem."

Za odvahu, a chuť pracovat, tleskáme, a jsme zvědaví, kdo další z celebrit nás třeba v příštích týdnech překvapí v nových povoláních!