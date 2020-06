Láska v Superstar: Klofla Barbora Piesová kromě výhry i fešáka ze soutěže?

Ostatní - Fajn práce ve výrobě pro každého - až 26.000 Kč/měsíc 22 000 Kč

Chcete pracovat ve fajn kolektivu? V čistém a přátelském prostřední? Jste ochotný/á pracovat manuálně ve 3-směnném provozu od pondělí do pátku a dojíždět za námi do Hranice? Neváhejte se nám ozvat. Nabízíme plné zaškolení a možnost prohlídky provozu před nástupem.´Práce je tedy vhodná i pro lidi bez zkušeností a předchozí praxe. Náplň práce: obsluha výrobních strojů (sekačky, lisu), odebírání a kontrola výrobků, zadávání komponentů do strojů, příprava obalového materiálu. Místo výkonu práce: Hranice na Moravě. #9aT12