Byznys se spodním prádlem? Piešová se po vítězství SuperStar rozjíždí!

Na začátku si přitom vůbec nemyslela, že to vyhraje. Tomu, že se dostala do TOP 5 nemohla uvěřit.„Cítím se velmi dobře. Jak jinak bych se měla cítit?“ táže se s úsměvem Barbora. Před měsíce věděla, co s výhrou udělá. „Těžko říct. Člověk musí umět dobře investovat,“ řekla.

„Hlavně bych si dávala pozor, aby mi nestouplo ego do hlavy. Chtěla bych investovat hlavně do budoucnosti, ze které později budu těžit peníze na živobytí. Chci si účast užít do takové míry, abych si ve stáří řekla, že to nebyla chyba, ale nejlepší období mého života,“ je rozhodnutá Barbora.