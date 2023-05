Divoká Seidlová září v novém filmu, na mužích si váží, když jdou rovnou do akce

Zdroj: Profimedia

Půvabná herečka Bára Seidlová se vrací na filmová plátna. Po delší pauze se vrhla rovnou do hlavní role. Zářit bude v novém snímku Život pro samouky. Ve filmu ztvárňuje vztahovou koučku Muriel.

Jedenačtyřicetiletá herečka byla na vrcholu své největší slávy na konci devadesátých let. Do srdcí diváků se zapsala hlavně svou rolí princezny Zubejdy v pohádce Lotrando a Zubejda. Po účinkování v několika filmech a seriálech se vrhla na divadelní herectví. Naposledy se ukázala v dramatu Havel z roku 2020.

Návrat ve velkém stylu

Kudrnatá brunetka žije po většinu svého života v Brně a tak na premiéry a společenské akce do Prahy jen dojíždí. Tentokrát udělala na premiéře filmu Život pro samouky velkou parádu. Ukázala se ve výrazném červeném overalu. I když je herečka velmi půvabná, je nyní single. Podle jejich sociálních sítích to vypadá, že si život dovede perfektně užít i bez partnera. „Jsme na světě od toho, abychom žili v radosti a pobavili se,“ netají se herečka svým mottem.

Alternativní způsob života

V minulosti se často spekulovalo o tom, že za single životem Seidlové stojí její alternativní přístup k životu. „Nejím maso, takže můj jídelníček tvoří všechno, co roste. V zimě je to pestrá škála luštěnin, bobů a kořenové zeleniny, v létě dávám přednost salátům. Nejradši mám červenou řepu pečenou v troubě podávanou s kozím sýrem a rozmarýnem,“ prozradila. Těžko řict, zda by vedle sebe snedla nějakého masožravce. Své alternativní názory se nebojí veřejně přiznat. „Dnes se neustále řeší, kdo je a není dokonalý. Přitom každý z nás je jedinečný, což je na nás to nejkrásnější. Naše spokojenost začíná vždycky v hlavě. Když se ale cítíme v nebezpečí, tělo se začne obalovat tukem. Je to způsob, jak se chrání,“ prozradila hvězda pro web dáma.cz.

Muži ovšem rozhodně neopovrhuje. Naopak. Velmi si jich váží. „Na mužích si vážím té schopnosti jít rovnou do akce. My ženy probíráme věci zprava doleva, než se dobereme výsledku, a muži mají jasno. To se mi na nich strašně líbí,“ řekla pro iGlanc.

Zdroj: Vltava Labe Media