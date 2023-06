Ben Cristovao partnerky tají: Té poslední bude navždy vděčný z prostého důvodu

Zdroj: Profimedia

Oblíbený charismatický zpěvák už není žádným mladíčkem, proto je s podivem, že je většinu času sám a nějak extra netouží po založení rodiny. Ben svému okolí představil jen několik přítelkyň, zbytek vztahů pohledného umělce však zůstává zahalený tajemstvím.

Bena Cristovao mohla veřejnost poprvé vidět v roce 2009, kdy se pohledný začínající zpěvák a tanečník česko-angolského původu zúčastnil televizní talentové soutěže ČeskoSlovenská SuperStar. Tu sice nevyhrál, ale pohledný energický mladík se neztratil z veřejného života a udělal větší kariéru než většina soutěžících, kteří se umístili na vyšších příčkách.

Po soutěži si Ben začal s mladinkou zpěvačkou Monikou Bagárovou, která se spolu s ním boje o titul SuperStar zúčastnila a dokonce skončila na krásném pátém místě. Šlo o takovou tu opravdovou první lásku, kdy Ben byl Moničin první přítel, a ta tudíž věřila, že je to navždy. Pak ale přišlo vystřízlivění a na Cristovaa se provalily nějaké ty nevěry, což zamilovaná zpěvačka neustála. Následoval tak rozchod a prolité potoky slz.

Zpěvák si pečlivě hlídá své soukromí

Poté se Ben stáhl do ústraní a dlouhá léta se po jeho boku neobjevila žádná oficiální přítelkyně. Dokonce se spekulovalo i o tom, že je zpěvák na kluky a nechce to přiznat, aby neztratil své fanynky. Pak ale přišel rok 2018 a Cristovao se začal na veřejnosti objevovat po boku další dívky.

Nebyl jí nikdo jiný než Miss Czech Republic Kateřina Kasanová. Bohužel ani vztah s touto kráskou nevyšel a umělec opět zůstal sám. Kde se stala chyba, ví jen on sám. Několikrát však přiznal, že je schopen se zapomenout a své partnerce klidně několik dní nezavolat. Život po jeho boku tak nejspíš nebude žádný med.

Věk na rodinu neřeší, na tu pravou si počká

Ben neřeší ani rodinu, i když by na to měl věk. Přece jen je mu šestatřicet let, není tedy na co čekat.

"Neřeším rodinu tak, abych ji měl. Podle mě není dobrý přístup to, že někdo hledá někoho, jen aby měl rodinu. Spíš jsem trpělivější s tím hledáním toho člověka, s kterým bych si rodinu chtěl založit. Nevzdávám to a pořád se na to těším," řekl zpěvák webu aktualne.cz.

Jako poslední žena, která se pohybovala po Benově boku, byla tajemná slečna, které se podařilo zkrotit zpěvákovo ego. Měli společné zájmy jako jógu, meditaci a navedla ho i v oblastech správného dýchání. Ale ani ta už v jeho životě nefiguruje. Ben jí prý ale vždycky bude vděčný za to, že mu pomohla udělat v životě důležitou čistku a nasměrovala ho novým směrem.