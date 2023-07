Skandál Benedicta Cumberbatcha: Za výrok o "barevných" se nazval idiotem

Benedict Cumberbatch v seriálu Sherlock Holmes

Zdroj: Profimedia

Britský divadelní, filmový, televizní a rozhlasový herec svou rodnou zem miluje nade vše. Adoruje královskou rodinu, která ho zbožňuje a angažuje se v několika charitách. Dalo by se tedy říci, že je to pravý anglický gentleman. Jenže přesný opak je pravdou a herec před pár lety ukázal, co si opravdu myslí.