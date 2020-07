Berenika Kohoutová ukázala figuru po porodu: Na co si stěžovala?

"Jediný, čeho příroda ženy ušetřila, co se týká těhotenství a porodu, je několika měsíční absence menstruace. Jó, to porod, porod byl za mě krása. Nikdy jsem moc nechápala, co to znamená, když někdo "nemá čas" na mateřský dovolený. Pochopitelně. Neměla jsem dítě," svěřila se Berenika Kohoutová s naprostým nedostatkem času! Péče o dceru jí prý dává pořádně zabrat!

"Většinou všechno skončí tím, že se Lola samozřejmě vzbudí o několik hodin dřív, než potřebuju. Třeba o padesát. A mně je líto všeho, co jsem nedělala. Nejvíc cvičení. Protože jsem byla zvyklá makat. Dřív. Když jsem měla 90-60-90 (nebo tak ňák) a z prsou mi samovolně neteklo mlíko. Takže jinak. Od příštího týdne si do diáře zapisuju bruslení, plavání a jógu," naplánovala si zpěvačka přísný režim, aby zhubla přebytečná kila po porodu!

Tak se necháme překvapit, jak na své kondici zpěvačka zamaká, a brzy se možná dočkáme srovnávacích fotek! Držíme palce!