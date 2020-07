Rozvod Štikové platil Binias, v Německu má přitom dělat řidiče autobusu

Monice Štikové, nyní už Binias, táhne na padesát. Je důkazem toho, že život se vám může obrátit naruby i v pozdějším věku. Ještě do nedávna se Monika starala o své dcery Ornellu a Charlottu. S Michalem Štikou si sice nerozuměla, ale byla na něj zvyklá.

Pak potkala o čtyřiadvacet let mladšího hokejistu Petra Biniase a láska byla na světě. Později se se Štikou rozvedla a přestěhovala se do Německa, kde měl Binias hrát hokej. Ten mu ale zřejmě nevynáší tolik, kolik by si představoval, a tak si vypomáhá brigádou.

Petr Binias platil Monice rozvod

„Rodinné známé se Petr nedávno sám od sebe svěřil, že aby sebe a Moniku uživil, našel si brigádu a přivydělává si jako řidič tamní městské hromadné dopravy,“ řekl Expresu nejmenovaný zdroj. „Vždyť já nemám ani řidičský průkaz na autobus, takže bych tuto práci vykonávat nemohl,“ popírá to Binias.

„Vím o tom, že lidem vyprávěl, že řídí autobus, aby si vydělal peníze navíc. Nepřizná to, protože se za to stydí, přitom je to naprosto normální práce,“ řekla Moničina dcera Charlotte, se kterou se sama Monika nebaví. Stejně tak je na tom s Ornellou.