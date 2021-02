Tvrdý lockdown? Ministr Blatný řekl, v jakém případě nastane zásadní změna

Současná opatření se v Česku neustále mění. Nejprve se měly otevřít maloobchody, ale nakonec se tak nestalo. Místo toho vláda zavedla nošení dvou roušek či respirátorů s nejvyšší ochranou. Ministr zdravotnictví Jan Blatný tvrdí, že pokud se situace nezlepší, budou se muset zavést tvrdá pravidla.

V debatě televize CNN Prima News Blatný řekl, že pokud budou protipandemická opatření fungovat, není nutné je zpřísňovat. Za předpokladu, že se nemocnice dostanou do situace, že budou muset zastavit veškerou péči kromě intenzivní, nastanou tvrdá pravidla.

„Pokud se dostanou do situace, kdy nebudou řešit jinou než intenzivní péči a všechno ostatní bude zastaveno, tak toto je z mého pohledu důvod, proč udělat naprosto zásadní změnu, která ale by potom musela být velmi drakonická,” uvedl v debatě.

Dodal zároveň, že v takové situaci Česko není. Nemocnice ještě mají nějakou zbylou kapacitu. Lidé si musí uvědomit, že situace je vážná. „Ještě je krátká doba na to, abychom se společně vzpamatovali a začali dodržovat to, co je,“ myslí si Blatný.

Blatný tvrdí, že nemocnice ještě kapacity mají

Ke zpřísnění se přiklání epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal. Dle něj je potřeba zpřísnit zejména kvůli nakažlivější britské mutaci viru.

„A jediná otázka je, jestli se to stihne udělat na nějaké lokální úrovni krajské, anebo jestli se to bude týkat celého státu,” řekl v debatě. Epidemiolog Roman Prymula je již od počátku pandemie příznivcem tvrdého lockdownu.

Dle něj je na ně ale už pozdě. „V tuto chvíli už je velmi složité představit jakékoli další opatření právě z důvodu jejich akceptace,“ řekl dle České televize s tím, že největší problém bylo nedotažení opatřeních v prosinci.

Otevření maloobchodů se nekoná

V rámci rozvolnění se měly otevřít maloobchody, ale to se nestane. „Pandemická situace není dobrá, dál se šíří britská mutace viru. Na vládě jsme proto rozhodli, že zbytek uzavřených maloobchodů zatím pouštět nebudeme. V příštím týdnu téma ale opět otevřu a podle stavu šíření epidemie navrhnu další kroky,“ napsal vicepremiér Karel Havlíček na Twitteru.

Vláda nyní zavedla nošení dvou roušek nebo respirátor FFP2/KN95/N95 na místech s větší koncentrací lidí. Týkat se to bude hlavně obchodů, nemocnic a veřejné dopravy.