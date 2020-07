Bohdalová narušila pohřeb přítele: Ztratila se a volala během obřadu!

Svatopluk Matyáš zemřel ve věku úctyhodných devadesáti let. Poslední rozloučení se konalo v Motole, kde nad rakví promluvil jeho spolužák a kamarád Dalimil Klapka nebo také prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.

Zatímco obřad probíhal v Motole, Jiřina Bohdalová přešlapovala před krematoriem Strašnice a divila se, kde všichni jsou. Místo konání si jednoduše spletla. V zoufalé situaci ji nenapadlo nic lepšího než zavolat jednomu z hostů.

Svatopluk Matyáš zůstane v srdcích kolegů navždy

Herec Antonín Hardt si ale naneštěstí zapomněl vypnout telefonické vyzvánění, takže příchozí hovor od Jiřiny vyzváněl po celé síni. Trapno by se dalo krájet. Hardt se po obřadu omlouval s tím, že mu mobil nešel položit.

„To mi volala Jiřina. I když jsem se snažil to vypnout, zvonilo to stále, ji nejde umlčet. Lítala po Strašnicích a Vinohradech, nemohla to najít,“ svěřil se herec deníku Aha.