Lucinka o dohodě s Bohušem Matušem: Ještě to není definitivní

Bohuš Matuš se nemůže dočkat, až bude tatínek. Jeho o třicet let mladší přítelkyně Lucinka čeká miminko. Právě s Lucinkou nedávno přišel do podniku Gauč ve Stromovce, kde pořádal malý koncert a vznikl tam první společný rozhovor od doby, co je těhotná.