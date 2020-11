Kluci jsou fuj! Lucie od Matuše popsala, jak se do něho zamilovala

„To je moje podmínka. Když Lucinka dodělá školu, udělám jí další miminko. Lucinka bude mít brzy osmnáct let, tak hned jak je oslavíme, vezmeme se,“ prozrazuje plány Matuš. Lucie se svatbou stoprocentně souhlasí.

„Zajímám se o vše, co je spojené s narozením miminka. Společně s Lucinkou se snažíme zařídit vše, co je potřeba. Je to pro mě nový životní impuls a velká radost,“ svěřil se Šípu zpěvák.