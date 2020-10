Na novém Instagramu odtajnili vše! Lucie s Matušem ukázali své zázemí

V minulosti dítě nechtěl, a tak veřejnost jeho slova překvapují. „To si nemůžete naplánovat. To se prostě stane,“ vysvětlil s tím, že s Lucií se na to cítil.



„A já jsem za to moc rád, že jsem se toho dočkal. I přes větší věkový rozdíl jsem našel v Lucince tu, se kterou chci mít rodinu a já věřím, že to zvládneme. Plně si uvědomujeme zodpovědnost našeho rozhodnutí. A jsme moc šťastní,“ řekl Matuš. S dětmi příliš zkušeností nemá, ale až bude držet v náručí malou holčičku, jistě mu to bude připadat přirozené.