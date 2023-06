Bohuš Matuš má před sebou žhavé léto: Na dovolené chce počít další dítě

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Bohuš Matuš má před sebou prací nabité léto, na začátku září se ale konečně dočká zaslouženého odpočinku. Společně se svou manželkou Lucinkou a dcerou Natálkou se totiž vypraví k moři do Itálie, kde si chce dosyta užít rodinné chvíle. Zároveň by se ale chtěl na dovolené začít snažit o druhé miminko.

Bohuš Matuš se chystá vyrazit se svou rodinou na dovolenou. Přestože původně plánoval objevovat hlavně krásy Česka, nakonec se rozhodla zasáhnout jeho manželka Lucinka a přemluvila jej, aby vyrazili i za hranice a podívali se k moři.

Romantická Itálie

„Koupil jsem nedávno trošku objemnější a tedy bezpečnější vozidlo, takže ano, po krásách naší země jezdit samozřejmě budeme, ale asi začátkem září si dopřejeme výlet do Itálie, přesněji někam k moři. Natálce jsem opatřil u nás doma bazének a tvrdě pracujeme na plaveckých stylech. Zatím nám to jde, tak předpokládám, že za dva měsíce a něco dospějeme téměř k plavecké dokonalosti a budeme se moci bez obav vrhnout do vln,” uvedl Bohuš Matuš pro Šíp.

Snaha o miminko

Zároveň zpěvák dodal, že by se rád dočkal i dalšího potomka. Dokonce by se nebránil početnější rodině. Není si ale jistý tím, zda to jeho Lucinka vidí momentálně stejně. „Osobně si myslím, že by nebyla proti. Já naopak jsem už teď zásadně pro. Děti jsou radost a já si rodinu užívám a bylo-li by nás o jedno, dva či tři více, žádný problém. Početnější rodina je fajn a přírůstku nebo přírůstkům bych se nebránil. Takže, zeptejte se opravdu Lucinky a pak se ozvěte, až se vrátíme, jak říkáte, z romantického italského pobytu. Tam bude pod oním žhavým sluncem nejideálnější místo něco s tím udělat,” prohlásil s úsměvem zpěvák, který se momentálně chystá na divadelní prkna. Na ně se totiž už poněkolikáté vrací muzikál Noc na Karlštejně.

„Jednak musím říci, že se strašně moc těším, až všechno 1. července na zámku Kačina a pak třeba na Konopišti nebo Mělníku vypukne. Velice si vážím toho, že budu vystupovat spolu se společností legendárních herců, jakými bezesporu jsou Marek Vašut, Václav Vydra, Petr Štěpánek, Sabina Laurinová a řadou dalších a pomyslně před všemi smekám klobouk. Já v Noci na Karlštejně vystupuji nějakých pětadvacet let a ještě se mě to neomrzelo a určitě v tomhle muzikálu nebudu zpívat naposled,” řekl Bohuš Matuš.