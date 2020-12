Důvod, proč je Lucie ta pravá: Matuš dítě nechtěl, teď je ze své dcery hotový

Matuš je velmi monogamní typ. Vždy si najde přítelkyni, se kterou je roky. Tak to bylo i v případě Nikoly, s níž chodil před Lucií. „Hledal jsem pro nás dva společné bydlení, a když už k němu mělo dojít, Nikola mi najednou oznámila, že si našla někoho jiného,“ prozradil Blesku kdysi zhrzený Matuš.

„Ona chtěla dítě, já ne. Tak si našla někoho, kdo jí to přání splní. Nikdy bych se s ní sám nerozešel, mám ji rád, je velice citlivá, ale nemůžu jí dát to, co ona chce. Tím je to definitivní. Já se nechci vázat, chci pracovat,“ tvrdil tehdy.