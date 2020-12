Komplikace před porodem: Bohuš Matuš řeší kvůli Lucince zásadní věc

„Měli jsme domluvenou porodnici, ale tam je teď zavřeno. Tak pojedeme tam, kde to půjde,“ tvrdí Matuš. „Je tam do 19. listopadu zavřeno,“ zoufá si zpěvák. Ten momentálně tráví čas jen s Lucií. „Musím být pořád s ní. Už to asi brzy bude,“ prozradil webu expres.cz.

„Vůbec nevím, kde budeme rodit. Když tak jedeme sanitkou. Mám obavy, ale vše dobře dopadne,“ doufá zpěvák. Konečně je v životě šťastný, jelikož Lucie je ta pravá. I ona to tak cítí. Mladého kluka by mít po svém boku rozhodně nechtěla.