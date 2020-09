Partnerka Bohuše Matuše v šoku: Přišla o milovanou věc!

Kontroverzní pár Bohuš Matuš a jeho sedmnáctiletá Lucinka zajímá již od jeho počátků velkou spoustu lidí. Někteří jejich lásku pořád nemohou rozdýchat, jiní jim fandí. V nedávné době se proto Lucinka rozhodla založit si Instagram, aby mohla příznivcům dokomentovat průběh svého těhotenství a za velmi krátkou dobu na něm nasbírala více než osm tisíc sledujících. Pak ale přišla nečekaná rána pro fanoušky i samotnou Lucinku. Účet byl totiž smazán!

„Nic špatného jsem tam nedávala, aby mi to zrušili. Snažila jsem se tam přihlásit a nepovedlo se. Účet neexistuje, ani nikdo jiný ho nevidí. Asi se mi do něj někdo naboural a zrušil ho. Ani jsem se nijak nesnažila obnovit ho, upřímně mně to ani moc nebavilo,” svěřila se Lucinka pro eXtra.cz