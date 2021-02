Je to hra, očkovat se nenechám: Bohuš Matuš se jasně vyjádřil k vakcíně

„Mám naštěstí okolo sebe úžasné lidi, včetně mé nejmilejší paní doktorky Věry Baudyšové, která vyhrála cenu nejlepší praktické lékařky roku a velice mi pomáhá. Takže nestrádám. Už jsem si vybral asi 20 vystoupení, která následně udělám,“ svěřil se zpěvák.

Přemýšlí i o tom, že by začal vyučovat zpěv. Se svým hlasovým rozsahem by do toho jistě měl jít. „Mám už obavy, že pokud se to bude prodlužovat, tak budu profesorem doopravdy a budu učit někoho zpívat, hraji i na kytaru, takže hledám zkušebnu a kdo by měl zájem, velice rád naučím pár základních věcí,“ nabízí své služby Matuš.