Minisérie Božena: Nový pohled na život spisovatelky Němcové. Čím překvapí?

O Boženě Němcové už vzniklo mnoho dokumentů a nejeden film, minisérie Božena má ale přinést nový pohled na život autorky slavných děl jako Babička, Divá Bára nebo V zámku a podzámčí.

Do hlavní role obsadili tvůrci osvědčenou herečku Aňu Geislerovou a její mladší verzi si zahrála Anna Kameníková.

Co ale nový snímek divákům slibuje? "Nevešla se do žádné škatulky už před dvěma sty lety a nevešla by se ani dnes," tvrdí scenáristka Hana Wlodarczyková.