Zraňovala ji láska i útoky manžela: Život Boženy Němcové budí lítost a smutek

Když se brali, jí bylo sedmnáct, jemu dvaatřicet. Božena Němcová, vlastním jménem Barbora Panklová, a Josef Němec tvořili krásný pár, kterému každý předvídal zářivou budoucnost. Manželství to však nebylo lehké. Němec totiž neměl úplně dostačující příjem peněz a dvojice se tak musela často stěhovat. Brzy na to se jim narodily čtyři děti - Hynek, Karel, Theodora a Jaroslav.

„Byl muž rozšafný a poctivý. Na sedmnáctiletou Barunku učinil dojem jako muž, který vynikal co do vnitřní ceny daleko nad hejno fádních ctitelů jejích,” napsala o ženichovi podle webu novinky.cz Sofie Podlipská s odkazem na to, čím si respicient finanční stráže získal srdce budoucí spisovatelky. Pojili je ale také společné zájmy. Ve čtyřicátých letech podporovali vznik české průmyslové školy, přispívali do Havlíčkových Národních novin a později do Pražských novin. Poté, co byl Němec pracovně přeložen do Prahy, se ale věci začaly hroutit.