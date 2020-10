Další potomek Brada Pitta na cestě? Jeho nová přítelkyně spustila vlnu spekulací

Pro Angelinu bylo zjištění údajně tvrdou ránou. „Angie je dost rozzuřená a naprosto ohromená z toho, že se k tomu Brad snížil,” řekl herečce blízký zdroj pro The Mirror. Angelinu mohlo naštvat také to, že se Brad rozhodl vzít svou novou partnerku do Francie krátce poté, co by bývalý nejznámější hollywoodský pár býval oslavil šesté výročí svatby.

Angelina následně po Bradovi vyžadovala, aby se po návratu z Francie kvůli epidemii koronaviru na čtrnáct dní izoloval a distancoval se tak od jejich dětí.