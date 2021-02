Brandon Lee: Herec zemřel výstřelem z pistole při natáčení filmu Vrána

Film se pomalu chýlil ke konci a chybělo natočit už jen pár scén, kde měl herec Brandon Lee opět excelovat. Bohužel k jejich dotočení už nikdy nedošlo. Na place totiž došlo k tragické nehodě, při které zemřel hlavní představitel nadpřirozeného mstitele.

Jednoho dne se měla natáčet scéna, kdy jeden ze zloduchů vystřelí na Erika v podání herce Brandona Lee. Ten měl jako hrdina s nadpřirozenými schopnostmi kulku zastavit. Bohužel však po výstřelu herec padl k zemi a opravdu to nevypadalo, že by to hrál. Kulka totiž nebyla slepá.