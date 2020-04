Falešný veterán i alkoholik: Zemřel šerif z Ramba, nejvíce ublížil svým dětem

I když je jeho kariéra ověnčená cenami, jeho život se bez skandálu neobešel. V roce 1989 pro The New York Times prohlásil, že byl ve Vietnamu poraněn šrapnelem. Pro Playboy pak dodal, že tak pět let sloužil. Nic z toho se nestalo.

Pravdou je, že sloužil u mariňáků, a to na Okinawě. Žádné boje nikdy nezažil. Za lživé výroky se v roce 1999 omluvil. Narodil se Connecticutu a velkou část života prožil ve Woodstocku nebo ve West Gilgo Beach na Long Islandu.