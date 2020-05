Brian May přežil jen zázrakem! Proč měl kytarista kapely Queen namále?

Brian ví, že musí být fit, jelikož se muzikou stále živí. Kapela Queen je pro něj všechno. Cestu slavných členů mapuje film Bohemian Rhapsody. Kritici mu vyčítali faktickou nesprávnost, ale Brian snímek hájí. Tvrdí, že Freddiemu Mercurymu by se líbil.

„Nedělali jsme dokument. Nemělo to být ve stylu 'to se stalo a pak se stalo tohle',“ řekl May pro portál Guitar World. „Chtěli jsme také zaznamenat jeho vztah k nám jako k rodině, což byla jedna z věcí, které ho hnaly dopředu. Myslím, že Freddiemu by se to líbilo, protože je to dobrý, čestný portrét jeho osoby,“ je přesvědčený May.