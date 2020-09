Brigitte Bardot: Proč se půvabná a vzrušující herečka brzy vzdala slávy?

Následovalo několik filmů, ale ten pravý hit přišel až v roce 1956, kdy Vadim natočil snímek …a Bůh stvořil ženu. Z BB se definitivně stala sexy hvězda evropského filmu. Vadim z ní vytvořil také módní ikonu. Její styl oblékání kopírovaly miliony žen. Silně nalíčené oči v kontrastu s dlouhými blond vlasy, úzké tříčtvrteční kalhoty, upjatá trika a balerínky. A samozřejmě bikiny. To vše neodmyslitelně patřilo ke značce BB.

Potíž byla v tom, že Brigitte o takovou porci slávy nikdy nestála. Milovala balet a ve filmech hrála proto, že byla zamilovaná do Vadima. Zprvu dělala všechno, co mu na očích viděla. Vždyť když si ho brala, jí bylo pouhých 18 let. Opojení ale brzy ustoupilo a Brigitte se poprvé a zdaleka ne naposledy pokusila o sebevraždu. Předávkovala se prášky na spaní.