Britney Spears je na pervitinu? Reportéři si i přes hrozbu žaloby stojí za svým

Zdroj: Profimedia

Objevily se informace, že známá popová hvězda Britney Spears spadla zase do drog, konkrétně do pervitinu. Její rodina má velké obavy o její zdraví, jak britskému bulváru popsal zpěvaččin exmanžel Kevin Federline. Ten ale svá slova vzápětí odvolal a právníci zpěvačky tvrdí, že Britney hodlá prokázat, že se obvinění bulváru nezakládá na pravdě.

Podle britského Daily Mailu obvinil z užívání drog její bývalý manžel Kevin "K-Fed" Federline. "Obávám se, že bere pervitin. Modlil jsem se, aby to někdo zveřejnil a ona se probudila. Je to děsivé," svěřil se prý při natáčení dokumentu autorce článku. Britney má s Federlinem dva syny, šestnáctiletého Jaydena Jamese a sedmnáctiletého Seana Prestona.

Po vydání článku Federline pro stránky people.com popřel, že by něco podobného kdy řekl. Připustil, že on i jeh synové mluvili s novinářkou kvůli dokumentární film o jejich vztahu s Britney. Ale zveřejněný článek, který podrobně popisuje jejich obavy, vehementně popírá a označuje ho za "lži".

Tým dokumentaristů si ovšem za svými reportážemi stojí a tvrdí, že s K-Fedem a jeho rodinou strávili 12 dní, během kterých se tyto informace dozvěděli. "Mnoho lidí z jejího okolí se upřímně obává, že se vymyká kontrole. V současné době je v ústraní s několika vybranými osobami, kterým důvěřuje, a vyhodnocuje své právní možnosti,“ přidává informátor Daily Mailu navzdory Britneyině snaze vyvrátit obvinění.

Ten si myslí, že zpěvaččina reakce nic nezmění. „Tento přístup základní problém neřeší. Když odstraníte všechen hluk a hysterii, které její situaci obklopují, zjistíte, že ve skutečnosti se stále potýká s problémy," řekl.

Útěchou nevyrovnané zpěvačce může být, že Kevin zprávy popřel. "Celou záležitost nyní řeší jejich právník a očekávají úplnou a jednoznačnou omluvu. Pokud se tak nestane, jsou připraveni podniknout právní kroky v plném rozsahu. Je to sice odvážný postoj, ale Britney je už teď zavalena právními výdaji," dodává zdroj nejčtenějšího britského webu.

Podle něj je na tom Britney psychicky špatně, často tancuje, pláče a pouští se do hádek se Samem. Značnou část času orý také tráví na internetu, kde sleduje sociální sítě, aby zjistila, co o ní lidé říkají. "To vede jen k dalším slzám a citovým zhroucením. Britney nejvíc mate, jak tyto fámy a obvinění vůbec vznikají. Krutá realita je však taková, že je už nějakou dobu dost labilní. Doufejme, že jí to poslouží jako budíček, aby znovu získala kontrolu nad svým životem," uzavřel člověk z Britneyina okolí.