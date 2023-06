Demence Bruce Willise postupuje: Manželka zveřejnila detaily o léčbě

Zdroj: Profimedia

Zpráva o tom, že Bruce Willis trpí nevyléčitelnou nemocí zasáhla celý filmový svět. Slavný herec zápasí s frontotemporální demencí. O špatném zdravotním stavu Willise informovala jeho rodina veřejnost v minulém roce. Akční hrdina se kvůli vážné nemoci musel vzdát své hvězdné kariéry dříve, než sám chtěl.

Současná manželka Bruce Willise Emma sdílela na sociálních sítích záběry z jejich soukromí. Fanouškům nyní prozradila, že se s diagnózou svého manžela jen tak nesmíří. Vyhledala nejnovější metodu, která slibuje pomoct lidem trpící frontotemporální demencí.

Poslední naděje

Dlouho nebylo známo, jakou přesnou diagnózou herec trpí. Vše se jasně ukázalo až letos v únoru. Jeho zdravotní stav zveřejnili na stránkách Asociace pro frontotemporální degeneraci hercovi nejbližší. „Ačkoli to bolí, je úlevou mít konečně v rukou jasnou diagnózu. Frontotemporální demence je kruté onemocnění, které může postihnout každého. Neexistuje na ni žádný lék, což je realita, u níž doufáme, že se v následujících letech změní,“ připsali k fotografii oblíbeného herce.

Nyní na svém Instagramu sdílela jeho manželka Emma snímky s dcerami Mabel a Evelyn. Na jedné z fotografií Emma objímá Mabel, na druhé sedí teprve osmiletá Evelyn na klíně Bruce. K příspěvku připsala statečná manželka komentář, který mluví za vše. "Včera jsem se dočetla, že společnost Wave Life Sciences ukončila klinickou studii, která by mohla potenciálně léčit frontotemporální demenci a amyotrofickou laterální sklerózu. I když si nejsem jistá, jestli by nám to pomohlo, je to vlastně jedno. Vždy se dívám na ty světlé stránky a v tomto případě to je to, že se snaží. Chtěla bych tedy poděkovat společnosti Wave Life Sciences a také Alzheimer's Drug Discovery Foundation a AFTD, které se aktivně podílely na programu Treat FTD Fund. Prosím, udržujte tuto dynamiku, stavte ji na poznatcích, nálezech a nevzdávejte se této milující komunity. Naše rodina bude i nadále pokračovat ve víře a nikdy neztratí naději.”

Průměrná doba dožití lidí s touto formou demence bývá sedm až třináct let.

Nový člen rodiny

Sedmašedesátiletý herec si v posledních týdnech užil alespoň jednu šťastnou novinku. Jeho nejstarší dcera Rumer, kterou má s herečkou Demi Moore, porodila holčičku. Z hollywoodských hvězd jsou tak prarodiče. I když se Demi a Bruce rozvedli v roce 2000, stále mají perfektní vztahy, společně vychovali tři dcery.