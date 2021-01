Eva Burešová se má jako princezna: Herečka prozradila, jak se o ni Forejt stará

„Přemek doma vyvařuje, to je jasné. Nemohu tedy říct, že by se náš byt změnil přímo v restauraci, ale stará se hodně. Je mi ho ale už líto, je to opravdu děs, jak jsou ty restaurace zavřené. Je to těžké nejen pro něj, ale pro všechny majitele restaurací. A je to složité pro všechny, mně to také hodně chybí vyrazit s přáteli na jídlo nebo na čaj, takže se moc těším, až se to zase všechno otevře,“ prozradila Burešová webu Život v Česku.