Po uši zamilovaná Eva Burešová touží po svatbě s Forejtem: Chci se vdávat, říká

Zdroj: Profimedia

Oslnivá světla New Yorku nedávno hostila romantickou dovolenou hvězdy seriálových hitů ZOO a Slunečná Evy Burešové, která dokonce naznačila možnost svatby se známým kuchařem Přemkem Forejtem.

V doprovodu svého partnera Přemka Forejta si Eva Burešová dopřála nezapomenutelnou cestu přes Atlantik a vychutnávala si tolik potřebný čas o samotě mimo svůj obvykle rušný život plný natáčení, zpívání a práce. Uprostřed okouzlující atmosféry města, které nikdy nespí, Burešová otevřeně promluvila o hloubce svého vztahu s charismatickým televizním šéfkuchařem, a dokonce naznačila možnou svatbu.



Součástí transatlantického dobrodružství známého páru byl i podmanivý koncertní zážitek - nešlo o nic jiného než o vystoupení Beyoncé - promyšlený narozeninový dárek od Forejta pro Burešovou. Herečka se nemohla nepodělit o své nadšení.

„Zdravím vás z New Yorku! Děkuji vám za krásná přání k narozeninám. Je mi 30. Jsem zdravá. Krásná. Boží. Alespoň tak se teď díky všemu kolem cítím. Doufám, že vám je všem moc hezky a cítíte se stejně. Obědy tu mají dobré. Všechno poctivě jím a někdy si i přidám! Jsou tu na mě hodní," radovala se v New Yorku.

Zásnuby nebyly, přiznala herečka

Narozeninové dobrodružství oblíbené herečky bylo o to výjimečnější, že na něm chyběly děti, což byl pro obětavé rodiče vzácný luxus. "Byli jsme jako dvě mladé duše bez jakýchkoli povinností," prozradila Burešová pro super.cz.

A ačkoli se Eva s Přemkem snažili zůstat s dětmi ve spojení prostřednictvím telefonu, pár si mohl užívat výjimečný pocit svobody. „Byli jsme jako dvě mladý duše, které neměly závazky. Poznávali jsme věci a zároveň jsme prohloubili spojení," vysvětlila s úsměvem herečka pro super.cz. "Je to nejkrásnější vztah, který jsem zažila. Poprvé zažívám, že někoho zajímá, jak se cítím, že mě má opravdu rád. Všechno se prohloubilo. Jsem strašně zamilovaná."



A v překvapivé chvíli upřímnosti se Burešová podělila i o své svatební sny. "Zásnuby nebyly," prozradila a rychle ujistila, že myšlenku na svatbu rozhodně nezavrhuje, protože to by Forejta mohlo vést k tomu, že by si ji nevzal. "Já se chci vdávat," zdůraznila a naznačila tak možnost budoucí veselky.