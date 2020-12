Jako dvě hrdličky: Burešová se ukázala po boku Forejta! Už nic netají?

„Silvestr 2020. No já myslím, že se všichni máte na co těšit,“ zní popisek u snímku. Je jasné, že se jedná o natáčení silvestrovského dílu pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Z fotografie lze vyčíst, že k Forejtovi chová náklonnost, jelikož je přímo vedle něho.

Oba se ke vztahu vyjádřili jednou a víc se zřejmě vyjadřovat nehodlají. „Jen bych rád objasnil jednu věc, ne, nejsem ženatý a ani jsem nikdy nebyl,“ napsal na svůj Instagram Forejt a vyvrátil, co se o něm povídá. „To, co je mezi mnou a Evičkou, je mi posvátné a budu moc rád, když nás necháte být a budete to respektovat. Děkuji a hodně štěstí všem,“ dodal.